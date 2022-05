La guerra nei disegni dei bambini scappati dall’Ucraina e accolti a Varese

Per raccontare il vissuto dei bambini ucraini fuggiti dalla guerra, l’associazione “Anna -Sofia” di Varese, impegnata nell’invio di aiuti umanitari nelle zone di conflitto, ha raccolto e pubblicato alcuni significativi disegni dei piccoli rifugiati ucraini accolti dall’associazione. Disegni che raccontano di guerra e di speranza.

“Il 24 febbraio 2022 doveva essere un giorno qualunque per i bambini ucraini, un giorno di scuola e di gioco. Invece, da allora, tutti loro sono stati costretti a nascondersi in seminterrati per salvarsi la vita, a lasciare la propria casa, i propri giocattoli preferiti e amici del cuore, per scappare in un Paese straniero e trovare rifugio – si legge nella presentazione dell’iniziativa – Sono passati più di due mesi dall’inizio del conflitto, e ora i traumi della guerra si fanno spazio nei loro sogni, nelle loro memorie e soprattutto nei loro disegni”.

Ne vengono proposti di seguito alcuni, corredati dalle osservazioni dei volontari dell’associazione.

La bandiera della propria patria

Un sole che risplende di pochi raggi. E poi dei papaveri rossi si fanno spazio nel disegno, gli unici fiori che riescono a sbocciare nei terreni di guerra, simbolo dei caduti di battaglia e di consolazione.

Nell’immagine riecheggiano le parole di De Andrè e della sua ‘’Guerra di Piero ’’, del soldato che ha preferito seguire la propria umanità piuttosto che venire a patti con le decisioni dei potenti. Un messaggio di pace e di tregua a cui i bambini ucraini, come Piero, continuano a credere.

La richiesta d’aiuto di Anna

Anna ha disegnato la cartina della sua amata Ucraina, dipingendola dei colori della sua bandiera. Ha poi aggiunto delle nuvole e una colomba con il ramoscello d’ulivo, simbolo di pace. In basso la scritta in inglese: ‘’Save Ukraine, please’’ Una richiesta quella di Anna all’insegna della pace, e condivisa da tutti i bambini accolti presso la nostra Associazione.

Un carro armato in azione

L’uomo cancellato con una ‘’X’’. Dei palloncini che cercano di volare in cielo. Le nuvole che sorridono nonostante la loro impetuosità. In lontananza a quest’immagine di guerra, si scorge un sole sorridente indice di: speranza, luce e rinascita.

Segno che il pensiero di un futuro migliore permane negli occhi dei bambini, anche quando tutt’attorno sembra ormai perduto.

In una metà la bandiera dell’Ucraina

Nell’altra metà una sanguinante. Una bandiera macchiata di sangue, che ha trasformato i propri colori in nero, simbolo di morte, e in rosso, simbolo di sangue, e di tutte le persone vittime di questo tragico conflitto.

L’Associazione A.P.S ‘’Anna-Sofia’’ è stata fondata a Varese il 30 settembre 2008. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A seguito dello scoppio della guerra in Ucraina si sta occupando dell’accoglienza di rifugiati adulti e bambini, fornendo loro assistenza tra cui un corso gratuito d’italiano. Oltre a questo, si impegna nella raccolta di farmaci ospedalieri, cibo e generi di prima necessità da inviare nelle zone duramente colpite dal conflitto.

Per sapere di più in merito alle iniziative dell’associazione Anna Sofia visitare le pagine social oppure scrivere a annasofiavarese@gmail.com oppure 349 7508972.