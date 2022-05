La Handicap Sport Varese vince il primo duello-promozione

Il primo round è di Varese, ma il verdetto finale è ancora tutto da scrivere. Nella gara di andata della finale-promozione di Serie B di basket in carrozzina, la Amca Elevatori espugna il campo goriziano di Gradisca d’Isonzo e compie un bel passo avanti in direzione della Serie A: sono però solo 6 i punti di scarto a favore dei biancorossi di coach Bottini, motivo per cui non è ancora tempo di fare festa.

Bisognerà quindi attendere il retour-match di sabato prossimo (21 maggio) al PalaCusInsubria per capire se la Handicap Sport Varese riuscirà a tornare nella massima serie della pallacanestro “seduta” nazionale. Intanto comunque un primo mattone è stato messo: contro un’avversaria molto temuta è andata in scena una partita dall’alto contenuto tecnico, che i biancorossi hanno “domato” con il punteggio di 76-82. (foto Massimo Longo)

L’Amca ha avuto a più riprese la partita in mano arrivando ad avere una decina di punti di margine poco dopo l’intervallo lungo (45-55 al 24′) ma i friulani sono rientrati di prepotenza. Dopp il 60-60 del 28′ il match è rimasto in costante e totale equilibrio sino all’ultimo minuto, quando Pedretti e Silva hanno mandato a bersaglio i canestri della vittoria. Proprio Pedretti, lo “specialista della Serie B” (è normodotato e non può quindi giocare in A) è stato il top scorer della partita con 34 punti messi a segno.

Da sottolineare anche la prova offensiva di Roncari che ha messo a referto ben 22 punti e si è confermato uno dei grandi protagonisti di questa squadra che, va ricordato, ha portato a 11 la striscia di partite vinte consecutivamente in questa stagione, nella quale è ancora imbattuta. Solida, nella circostanza, anche la risposta del resto del gruppo con i vari Diene, Formentini, Molteni e Sala a dare garanzie in fase difensiva e permettere così ai bomber di colpire in attacco. Ai padroni di casa non sono invece bastati i 26 punti di Sejmenovic.