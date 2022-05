La Lega lancia i referendum nelle piazze di nove città della provincia di Varese

La Lega in piazza in nove località della provincia di Varese, questo fine settimana, per rilanciare la battaglia per il Sì ai referendum sulla giustizia.

Il partito di Salvini torna nelle piazze lombarde con centinaia tra banchetti e gazebo, «dove i cittadini lombardi troveranno i nostri deputati, senatori, europarlamentari, consiglieri regionali, ognuno presente sul proprio territorio. I militanti della provincia di Varese saranno in prima fila, con diversi gazebo a copertura delle principali città e degli altri comuni della nostra provincia, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare i cittadini sul tema del prossimo referendum sulla giustizia del 12 giugno».

Da Saronno fino ai paesino di Cantello e Clivio al confine con la Svizzera, passando dalle tre maggiori città, i leghisti saranno mobilitati in nove località della provincia. Con ben tre passaggi in particolare a Fagnano Olona.

«Vogliamo rompere il muro del silenzio costruito attorno al referendum sulla giustizia, come Lega vogliamo informare i cittadini e convincere a votare Sì il prossimo 12 giugno per cambiare finalmente la giustizia e affrontare finalmente uno dei più grandi e finora insoluti problemi del nostro Paese» dice il responsabile provinciale della campagna referendaria Stefano Angei. «Non solo, a tutti i gazebo presenti sul territorio sarà anche possibile effettuare il tesseramento per l’anno 2022 per la Lega Salvini Premier».

Sono cinque i quesiti referendari, legati al tema della giustizia (per cosa si vota). I referendum abrogativi passano se vince il sì e soprattutto se viene superato il quorum del 50% + 1 dei votanti.

I gazebo del 28 e 29 maggio per il Sì ai referendum

FAGNANO OLONA, Piazza A. Di Dio, sabato 28 maggio, 9:00-13:00

CARDANO AL CAMPO, Piazza Mercato, sabato 28 maggio, 8:30-13:30

CANTELLO, Piazza Europa sabato 28 maggio, 8:00-13:00

CLIVIO, Piazza Scarpazza, sabato 28 maggio, 8:00-12:30

BUSTO ARSIZIO, Via Milano, domenica 29 maggio, 10:00-12:00

SARONNO, Piazza AVIS, domenica 29 maggio, 10:00-11:00

FAGNANO OLONA, Piazza San Gaudenzio, domenica 29 maggio, 9:00-13:00

GALLARATE, Piazza Libertà, domenica 29 maggio, 9:30-12:30

SESTO CALENDE, Lungofiume Allea, domenica 29 maggio, 9:00-13:00

VARESE , Piazza Podestà, domenica 29 maggio, 9:30-17:30

FAGNANO OLONA, fraz. Fornaci , parcheggio fronte chiesa, domenica 29 maggio, 9:00-13:00