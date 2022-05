La Lega di Laveno Mombello – Gemonio si tinge di rosa: il nuovo segretario è Rossana Carta

Lunedì 2 maggio si è tenuto il congresso della sezione politica della Lega per Salvini Premier – Lega

Lombarda di Laveno Mombello Gemonio alla presenza della vice presidente di Regione Lombardia Francesca Brianza.

La sezione ha scelto il segretario, Rossana Carta. Il direttivo che la affiancherà è composto da Aldo Perucchini, Tiziano Miglierina, Roberto Morselli e Fabrizio Merati.

«Ringrazio i Militanti che hanno posto fiducia in me votandomi – dichiara la neo segretaria Carta –. Gli obbiettivi sono tanti, ma il più importante è mantenere la coesione del gruppo con il fine di promuovere una partecipazione territoriale creando un legame anche con le altre sezione, in particolare con quelle limitrofe. Nella sezione sono presenti anche consiglieri comunali di più Comuni, per questo avremo modo di avere una visione più allargata di varie situazioni e/o problematiche garantendo sostegno. A giorni convocheremo il nuovo direttivo per instradare il percorso di lavoro. Ringrazio, inoltre, il segretario uscente Roberto Bianchi per il lavoro svolto in questi anni».