La Lega in piazza nel weekend: “Rompiamo il muro del silenzio sui referendum per la giustizia”

“Vogliamo rompere il muro del silenzio costruito attorno al referendum sulla giustizia, come Lega vogliamo informare i cittadini e convincerli a votare Sì il prossimo 12 giugno per cambiare finalmente la giustizia e affrontare uno dei più grandi e finora insoluti problemi del nostro Paese”. Lo dichiara l’onorevole Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier in vista della mobilitazione finale del partito sulla scadenza referendaria.

“La Lega è un movimento di popolo – dice Cecchetti -, per questo sabato e domenica, e poi anche il successivo fine settimana, saremo nelle piazze lombarde con oltre 500 tra banchetti e gazebo, dove i cittadini lombardi troveranno i nostri deputati, senatori, europarlamentari, consiglieri regionali, ognuno presente sul proprio territorio per dare informazioni e confrontarsi su problemi o necessità dei singoli territori, per portare avanti la campagna tesseramento del 2022, ma soprattutto per sensibilizzare e informare i cittadini sul tema del prossimo referendum sulla giustizia del 12 giugno. Ci prepariamo ad una grande mobilitazione in questo fine settimana, per informare i cittadini sui cinque quesiti referendari, distribuendo volantini e materiale informativo per permettere a ogni cittadino di farsi una propria idea”.