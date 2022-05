La Lega sulla manutenzione stradale di Varese: “Situazione di drammatica pericolosità”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato a firma Marco Bordonaro e Luca Angei della Lega di Varese riguardante la situazione delle asfaltature in città.

“Sono troppe le strade di Varese che si trovano, ormai da mesi se non da anni, in condizioni decisamente precarie. La mancanza di manutenzione è purtroppo evidente e ogni giorno che passa un numero sempre maggiore di cittadini se ne lamenta. Chiediamo di sapere se l’amministrazione, in vista anche dell’arrivo della bella stagione che si presta ai lavori stradali, ha già approntato un piano asfaltature. E, se esiste questo piano, quali sono le strade inserite come prioritarie”.

Così Marco Bordonaro, Commissario cittadino della Lega, e Stefano Angei, Vicecapogruppo del partito in Consiglio comunale, che criticano le condizioni in cui versa la manutenzione delle strade urbane a Varese.

“La lista delle strade che necessitano di manutenzione è lunga, ma ci limitiamo a fare solo qualche esempio, tra i più gravi: via Monte Generoso, via Manin, via Sanvito Silvestro, via Brunico, via Magenta e via Garibaldi. La situazione è grave e rappresenta un rischio per l’incolumità di automobilisti e pedoni. Lasciare una strada in condizioni di scarsa manutenzione significa abbassare notevolmente il livello di sicurezza. Inoltre, c’è anche il fattore dell’attrattività turistica della città: strade malmesse e degradate non rappresentano un bel biglietto da visita per Varese e penalizzano il suo potenziale turistico. Dal momento che la competenza delle asfaltature è comunale, si tratta di una mancanza gravissima da parte della giunta” sottolineano Bordonaro e Angei.

Che proseguono: “Oltre al manto stradale delle carreggiate, analoga situazione di precarietà riguarda anche i marciapiedi: anche qui, a titolo esemplificativo, possiamo citare quelli di viale XXV Aprile, viale Valganna e Viale Belforte”.

“Ricordiamo che la buona manutenzione delle strade e dei marciapiedi, oltre a fornire nei fatti un servizio alla cittadinanza, comporta anche nel lungo periodo un risparmio sui conti pubblici, evitando richieste di risarcimento” concludono i due esponenti della Lega.

A questo proposito, Stefano Angei ha depositato un’interrogazione in Consiglio comunale, nella quale chiede “se e quali strade cittadine, in maniera dettagliata, verranno asfaltate e manutenute, se e su quali marciapiedi cittadini verrà effettuata la manutenzione per rendere uniforme il manto, e in generale quali saranno le tempistiche previste, nel momento in cui l’amministrazione avesse previsto di svolgere queste opere di manutenzione assolutamente necessaria” spiega il Vicecapogruppo.

“Importante sapere anche se contro il Comune sono stati instaurati contenziosi e nel caso quanti siano e a quanto ammonti la somma risarcitoria erogata dal Comune di Varese” conclude Angei.