“La libertà in un diamante”, il mondo dei Patrini Malnate nel documentario di VareseNews

È un anno speciale per i Patrini Malnate, che proprio nel 2022 festeggiano i 10 anni di attività. Un traguardo importante per una realtà che è nata dall’idea dell’Associazione Ciechi e Ipovedenti Sportivi Varesini, vive e prosegue il suo cammino a Malnate ma che rappresenta tutta la provincia di Varese in tutta Italia.

In questi prima decade di attività sono state tante le gioie arrivate dal diamante del Gurian Field, il campo da baseball malnatese, con la bellezza di tre Scudetti. Ma ancora più importanti dei trofei c’è la presenza sul territorio di una realtà che aiuta ragazzi, giovani ma anche adulti, ad uscire di casa, scoprire che la cecità o l’ipovisione non sono un limite e che grazie al baseball si possono avverare sogni.

Proprio per questo motivo VareseNews ha scelto di prendere questo modello e produrre un progetto su misura, realizzando un documentario – che verrà proiettato in prima assoluta mercoledì 1 giugno – dal titolo “La libertà in un diamante”.

Scene di gioco, testimonianze e racconti di vita per capire qual è il significato di far parte di una squadra di baseball e l’importanza per il territorio di progetti come quello dei Patrini.

Sarà una serata speciale, anche perché nell’occasione torneranno gli appuntamenti “Con VareseNews”. Oltre alla proiezione del docufilm ci sarà la consegna delle nuove divise da gioco dei Patrini “targate” VareseNews.

L’appuntamento è quindi per mercoledì 1 giugno all’aula magna “Falcone Borsellino” dell’istituto comprensivo di Malnate – grazie al patrocinio del Comune – alle ore 20.45. Saranno presenti, oltre a tutta la squadra dei Patrini, la presidentessa onoraria Adele Patrini, i vertici dell’associazione Ciechi Sportivi Varesini, il direttore di VareseNews Marco Giovannelli, il sindaco di Malnate Irene Bellifemine e l’assessore allo sport Carola Botta. L’invito è aperto a tutti gli appassionati di baseball, baseball per ciechi, sportivi e malnatesi che vogliono scoprire un progetto da prendere a esempio.