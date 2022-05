La Luna di Kiev, il Boat Show e le giornate ecologiche: cosa fare nel weekend a Sesto Calende

Un weekend da vivere all’aria aperta, quello in arrivo a Sesto Calende da venerdì 13 e domenica 15 maggio. Saranno tre giorni all’insegna del turismo nautico del Boat Show, dei laboratori culturali per bambini e dell’ambiente, fortunatamente sotto il segno del caldo sole primaverile dopo le piogge dello scorso weekend.

VENERDÌ 13 MAGGIO

Sesto alle 7: Incurante della scaramantica data, con una schiacciata a canestro torna alle 19 di venerdì 13 maggio “Sesto alle 7’, la trasmissione radiofonica “strettamente sestese” che dà appuntamento ogni venerdì dalle 19 alle 20. La puntata andrà in onda dall’Officina del Vapore e avrà come ospiti lo chef Michelangelo Raiola, gli istrutti della Basket School Sesto Calende e l’assessore alla sicurezza Enrico Boca.

Serata soci Fotoclub Verbano APS: Sarà una serata dedicata agli autori del fotoclub, per l’occasione verranno proiettate differenti opere tra audiovisivi, video e sequenze di fotografie. Appuntamento in sala Cesare da Sesto, ore 21. L’incontro è aperto a tutti

SABATO 14 MAGGIO

La Luna di Kiev: Parole di pace e filastrocche di Gianni Rodari. Appuntamento sabato mattina alla biblioteca, ore 10:15, per il laboratorio di manualità a cura di Paola D’Angelo rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni (partecipazione gratuita ma obbligatoria l’iscrizione via mail a biblio@comune.sesto-calende.va.it per un massimo di 12 bambini).

DA VENERDI’ A DOMENICA

Boat Show del Lago Maggiore: A Sesto Calende ritorna per la terza edizione il Boat show del Lago Maggiore. La manifestazione si terrà a Marina di Verbella da venerdì 13 a domenica 15 maggio. Durante l’evento ci saranno aree dedicate alle prove in acqua delle imbarcazioni e gli stand dove incontrare gli espositori. La manifestazione di quest’anno ospiterà 50 espositori provenienti anche dal centro Italia, 30 imbarcazioni in acqua e si attendono circa 5.000 visitatori.

Tre giornate dedicate all’ambiente: Dal torrente Lenza al Verde Pulito, a Sesto Calende tre giornate dedicate all’ambiente. Da venerdì 13 a domenica 15 il calendario ricco di iniziative organizzate da Legambiente e dal Comune della città sul Ticino. Primo appuntamento venerdì 13 maggio, ore 21, nella sala consiliare del municipio per l’incontro “Acqua, fonte di vita”. All’incontro parteciperanno il presidente e i tecnici di Alfa che presenteranno il programma di investimenti della società e dell’uso corretto delle risorse idriche.

La mattina di sabato 14 maggio, ore 10, dal circolo di Lentate si partirà all’esplorazione del torrente Lenza. Concludono il trittico del fine settimana dedicato all’ambiente, domenica 15 maggiore, ore 9, la duplice campagna ecologica “Spiagge e fondali e fondali puliti” e “Giornata del Verde Pulito.

PROPOSTE

“Sguardi sull’acqua”, la mostra organizzata dal fotoclub del JRC. Dal 13 al 24 maggio la sala mostre di Viale Italia ospiterà la mostra collettiva sull’acqua organizzata dal fotoclub del Centro comune di ricerca europeo. Per l’occasione un vernissage sabato 13 maggio, ore 18.

