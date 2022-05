“La mia vita nel deserto” a Buguggiate la passione di Marino Alberto Zecchini

Per il ciclo di eventi “Storie in Comune”, appuntamento venerdì 20 maggio alle 20.30 al centro di aggregazione Ubuntu

L’Amministrazione Comunale di Buguggiate organizza nell’ambito del ciclo di eventi “Storie in Comune” una serata dal titolo “Maghreb, deserto nomadismo”, una conversazione con filmati di Marino Alberto Zecchini, studioso dell’argomento.

L’appuntamento è per venerdì 20 maggio alle 20.30 al centro di aggregazione Ubuntu, in via Trieste 33.

“Il deserto è un luogo di confronto dove si ha l’impressione di sfidare l’ignoto, dove il mistero di sabbia si frappone al mondo abitato – spiega Zecchini – . Luogo della terra vaga e del silenzio… aldilà delle dune in cerca di un passaggio, una porta, un simbolo che insegni il percorso. Una traccia che rinfranchi l’idea di non essere smarriti”.

“Da molto tempo percorro le piste del Sahara lungo gli itinerari di transumanza con i pastori e gli allevatori di dromedari, praticando a volte con loro la vita nomade. Dal Marocco alla Tunisia, al Mali al Burkina Faso, dall’Algeria alla Libia ho legato strette amicizie con cui sono nate iniziative di interesse internazionale.

I pozzi e le sorgenti sono stati il mio punto di riferimento umano e geografico, lungo questi percorsi ho conosciuto i popoli, l’islam ed il deserto. Questi itinerari e gli incontri hanno formato in me un atlante mentale aperto tra la mia storia di italiano/europeo ed il mondo Arabo/Berbero”.

“In queste nazioni ho avuto la possibilità di svolgere attività di ricerca e di cooperazione con alcune ONG e musei delle zone desertiche.

Attualmente sono pensionato, vivo a Buguggiate e a Zarzis Douiret -Tataouine nel Sud Est Tunisia, dove senza scopi economici sono curatore e realizzatore della EXPO (permanente) SAHARA in cooperazione con l’associazione ASNAPED (Association de Sauvegarde de la Nature et de Protection de l’Environnement à Douiret, Tataouine Tunisia).

Ho avuto precedenti cooperazioni con il: Musée de la Mémoire del Terre – Tataouine Tunisia e il Musée du Patrimoine de Smar. Ben Gardane e Tataouine”.