La musica dell’anima: il Coro Città di Luino ricorda il suo presidente Piero Rossi

Scomparso lo scorso 22 febbraio. A rendergli omaggio anche il Coretto After All di Varese e il Coro Alpini Politecnico di Milano

Questo sabato 14 maggio si terrà, nella Chiesa Parrocchiale di Creva a partire dalle 20:45, una rassegna corale organizzata dal Coro Città di Luino in collaborazione con il Comune.

Verrà fatta in memoria di Piero Rossi, il poliedrico uomo dal cuor gentile che fino alla fine ha guidato il coro luinese in serate ed eventi meravigliosi. Una scomparsa, quella di Piero, che ha lasciato tanti vuoti che solo la musica è in grado di riempire. Ed è per questo che insieme al Coro Città di Luino, diretto da Andrea Gottardello, a rendergli omaggio ci saranno anche il Coretto After All di Varese diretto da Elisa Pozzi e il Coro Alpini Politecnico di Milano, diretto da Pietro Milanesi.

L’ingresso è gratuito con mascherina