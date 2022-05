La notte di Zagor: Marino Zanatta entra nella hall of fame di Pallacanestro Varese

Nella serata di domenica 8 maggio, alla Enerxenia Arena, non ci sarà solo il congedo della Openjobmetis versione 2021-22. In occasione della partita della squadra biancorossa contro la Dinamo Sassari (ore 20,45) ci sarà anche l’ingresso di un nuovo membro nella Hall of Fame del club biancorosso, un “club” ristretto di cui fino a oggi fanno parte solo 18 persone tra giocatori, allenatori e altre figure decisive nella storia della società.

A essere inserito nell’elenco sarà Marino Zanatta, uno dei componenti più importanti della Grande Ignis e della Mobilgirgi: milanese di classe 1947, “Zagor” – ala di 1,98 – ha disputato otto stagioni con la maglia di Varese: nelle prime sette – tra il 1971 e il 1978 – ha vinto a più riprese i trofei più importanti. Nella sua bacheca ci sono infatti la bellezza di quattro scudetti e altrettante Coppe dei Campioni oltre a una Coppa Italia e a una Intercontinentale entrambe arrivate nell’irripetibile 1973, anno del grande slam gialloblu. Prima del ritiro (e dopo due anni nella Pallacanestro Milano, la società da cui era partito) Zanatta è quindi tornato per un ultimo campionato varesino nel 1980-81.

Dopo aver concluso l’attività agonistica, l’ala è divenuta anche stretto collaboratore di Toto Bulgheroni, ricoprendo per diversi anni il ruolo di general manager della società negli anni Ottanta e Novanta, quelli caratterizzati soprattutto dalla bella e sfortunata DiVarese di Joe Isaac e dalla finale scudetto colta dalla Ranger nel 1990. Per lui anche un lungo e proficuo rapporto con la maglia azzurra: Zanatta ha disputato 170 partite con la Nazionale segnando oltre mille punti vincendo anche la medaglia di bronzo agli Europei nel 1971 e nel 1975.