La nuova stagione del Centro per la Biodiversità del Parco Lura tra Domeniche di apertura e biblitz

Ogni domenica sino a fine marzo attività per bambini ed escursioni. A maggio in programma anche la giornata del Verde pulito e il Bioblitz

Ufficialmente aperta domenica 1 maggio, la nuova stagione di attività del Centro per la biodiversità del Parco Lura a Lomazzo, propone speciali aperture domenicali ed eventi di pulizia dei boschi e di scoperta della biodiversità. Il tutto arricchito quest’anno dal progetto “Educazione ambientale al Centro”, realizzato dal Parco del Lura con il contributo di Regione Lombardia per il tramite di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, nell’ambito del bando Proposte di educazione ambientale e alla sostenibilità.

Il progetto prevede il potenziamento e la diversificazione delle attività di educazione ambientale del Parco del Lura presso il Centro per la biodiversità di Lomazzo, in linea con i temi prioritari delle politiche per lo sviluppo sostenibile di Regione Lombardia: arrestare la perdita di biodiversità, favorire modelli e misure di contrasto al cambiamento climatico, perseguire il disinquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.

Fino al prossimo dicembre, le attività messe in campo da Koinè cooperativa sociale per conto del Parco, raggiungeranno studenti, famiglie, adulti e tecnici.

Domenica 15 maggio

Giornata del verde pulito

Attività di pulizia delle aree verdi e del letto del torrente

Weekend 20-21-22 maggio

Biobliz

Monitoraggio di fauna e flora, attraverso azioni di “citizen science”, degli interventi realizzati nell’ambito del progetto Life Gestire 2020;

Ogni domenica, sino a fine ottobre, il centro biodiversità sarà aperto a maggio e giugno dalle ore 14 alle 18, in luglio dalle 15 alle 19, in agosto sarà chiuso, in settembre dalle 14 alle 18, in ottobre dalle 9 alle 13.

Nei prossimi mesi si vuole quindi sviluppare la conoscenza del Parco e promuovere la fruizione consapevole degli spazi verdi, far conoscere e valorizzare la biodiversità, le peculiarità storico culturali e i bioregionalismi del territorio della Valle del Lura, proporre esperienze di benessere in natura, sviluppare senso di appartenenza alla comunità della Valle del Torrente Lura.

Inoltre nell’ambito del progetto sarà sviluppata la collaborazione con le Amministrazioni comunali del Parco del Lura, le associazioni, i gruppi di volontariato e gli Istituti scolastici, in particolare con la scuola secondaria di I grado “E. De Amicis” di Lomazzo, sostenitrice del progetto.

Tutte le attività saranno raccontate su www.koinecoopsociale.it e i canali social della Valle del Torrente Lura: Facebook e Instagram.