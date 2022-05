La Pallacanestro Varese regala ai bambini che lottano contro il cancro giochi e voglia di vincere

Il play della Pallacanestro Varese Giovanni De Nicolao ha fatto visita ai bambini in cura al Day center oncoematologico pediatrico dell’Ospedale Del Ponte nella mattinata di martedì 10 maggio.

A nome di tutta la squadra bianco rossa ha regalato ai bambini un carico di giochi, peluche, braccialetti e, soprattutto, un piccolo canestro per allenare la voglia di vincere dei piccoli campioni.

Una festa per i bambini presenti in struttura per esami e terapie somministrati tra giochi e improbabili sfide piene di allegria con un vero protagonista del basket.

«È stato un momento importante di gioia e spensieratezza per i bambini presenti, emozionati di poter giocare con il n.10 della Pallacanestro Varese che, in maniera molto naturale, ha saputo entrare subito in relazione con i bambini per giocare con loro in una mattinata di sport e divertimento», ha commentato Angela Ballerio, mamma di Giacomo, proponendo un nuovo incontro con la Pallacanestro Varese e i pazienti più grandi dell’oncoematologia pediatrica, il gruppo adolescenti.

Si consolidano così i rapporti e le sinergie tra Fondazione Giacomo Ascoli e Pallacanestro Varese, società che da tempo segue e supporta i progetti della Fondazione garantire cure sempre all’avanguardia e la miglior qualità della vita possibile ai bambini con patologie oncoematologiche e alle loro famiglie.

La Pallacanestro Varese ha mostrato la sua solidarietà anche domenica, nell’ultima partita di campionato, proponendo ai tifosi al Palazzetto di devolvere il 5 per mille a Fondazione Giacomo Ascoli (CF 0293 7360 127).