La pandemia ci ha davvero divisi? A Tradate se ne parla con la Comunità pastorale

Mercoledì 11 maggio alle 21 la sociologa Cristina Pasqualini in Villa Truffini per il quarto incontro del ciclo “Chiesa e società alla prova del Covid 19”

Si terrà mercoledì 11 maggio alle 21 a Villa Truffini di Tradate il quinto incontro del ciclo per il dialogo nella città “Chiesa e società alla prova del Covid 19 – Come ci sta cambiando la pandemia”.

Relatrice sarà la professoressa Cristina Pasqualini, ricercatrice confermata di Sociologia generale e docente di Metodi per la ricerca sociale presso l’Università Cattolica di Milano che aiuterà ad osservare e comprendere il tema “Vivere la comunità: se mi serve e se mi piace”.

La pandemia ci ha divisi davvero? Oppure in realtà è successo il contrario? Ci ha fatto capire che dipendiamo tutti gli uni dagli altri? e questo ci ha resi più aperti o più chiusi? Badiamo di più ai nostri interessi? oppure pensiamo di più al bene comune? E non è che la guerra russo-ucraina è anche legata alla pandemia? Tante domande per riflettere anche in un momento storico che di tempo per riflettere sembra non darne.

Organizzato dalla Comunità pastorale con il patrocinio del Comune di Tradate, gli incontri si svolgeranno in presenza ma saranno anche trasmessi contemporaneamente in streaming sulla pagina Facebook della Comunità pastorale del Santo Crocifisso (raggiungibile anche senza iscrizione al social).