La parata del 9 maggio a Mosca, Putin: “Combattiamo per la nostra terra. Evitiamo una guerra globale”

«I russi e i cittadini del Donbass combattono per difendere la loro terra». Lunedì 9 maggio, 9.30 ora italiana, la diretta radiofonica della Rai, sul primo canale è “puntata“ a Mosca, sulle parole di Vladimir Putin, in occasione della principale ricorrenza civile russa legata alla vittoria sul nazifascismo che ha incoronato l’allora Unione Sovietica fra le vincitrici dell’ultima guerra, fatto che ha riscritto gli equilibri e l’ordine mondiale.

Fino all’invasione russa dell’Ucraina di oggi, che è stato il motivo di tanta attenzione dei media di tutto il mondo verso il discorso di Vladimir Putin. «Anche ora in questi giorni voi combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria», ha spiegato nel numero uno del Cremlino.

«La Russia è sempre stata favorevole alla creazione di un sistema indivisibile per la sicurezza, ma la Nato non ha voluto ascoltarci. L’aggressione nelle nostre terre storiche della Crimea è stata una minaccia ai nostri confini, inammissibile per noi. Il pericolo è cresciuto ogni giorno, il nostro è stato un atto preventivo, una decisione necessaria e assolutamente giusta». «L’orrore di una guerra globale non si deve ripetere» ha detto Putin, sottolineando che con l’attacco all’Ucraina Mosca ha risposto ad «una minaccia diretta vicino ai confini russi» perché «un attacco era stato preparato, anche alla Crimea».

Slittato per questioni meteo il sorvolo della capitale da parte della forza aerea.