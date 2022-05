La Patagonia in bicicletta in una serata al Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona

Torna per il terzo anno consecutivo l’appuntamento con il cicloturismo raccontato attraverso immagini, suoni ed emozioni nato dalla collaborazione tra il Comune di Castiglione Olona e FIAB Varese Ciclocittà

Venerdì 20 maggio a Castiglione Olona ciclo racconto “Patagonia contro Vento” al Castello di Monteruzzo. Torna per il terzo anno consecutivo l’appuntamento con il cicloturismo raccontato attraverso immagini, suoni ed emozioni nato dalla collaborazione tra il Comune di Castiglione Olona e FIAB Varese Ciclocittà, associazione di ciclisti urbani che opera per la diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto.

Appuntamento venerdì 20 maggio 2022 ore 21.00 nel cortile interno del Castello di Monteruzzo con “PATAGONIA CONTRO VENTO”, ciclo-viaggio che racconta la fantastica avventura dei cicloturisti Fernando Galasso e Ferdinando Cortese che in 50 giorni hanno pedalato nel continente americano lungo il Cile, seguendo la Carretera Austral.

A margine della visione del loro film di viaggio, Fernando e Ferdinando racconteranno di come, spinti dal desiderio di esplorare con lentezza territori di grande bellezza naturalistica, abbiano deciso di intraprendere e documentare quest’incredibile esperienza, affrontata con spirito da veri viaggiatori. Un racconto lungo 1.300 Km., tra paesaggi mozzafiato, situazioni insolite e persone .

Ingresso libero. Per informazioni: 0331.858301 (Uff. Cultura – Città di Castiglione Olona)