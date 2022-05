La rapina in posta a Somma, il centro per senzatetto a Busto e le bandiere blu del Maggiore nel podcast del 10 maggio

Le principali notizie di martedì 10 maggio.

Rapina a mano armata questa mattina a Somma Lombardo, alle Poste di via Dolci, vicino alla stazione. È successo quando l’ufficio era già frequentato dai clienti. Secondo le prime testimonianze sarebbero state due le persone che sono entrate in azione all’interno dell’ufficio postale: una delle due si è avvicinata ad una operatrice e l’ha minacciata con una pistola. Il bottino complessivo è di 600 euro

È stata eseguita l’autopsia sul corpo del giovane trovato cadavere sabato mattina a lato della strada statale 336 della Malpensa, a Lonate Pozzolo. Sono stati riscontrati segni di violenza, ma non di tortura come in un primo momento si era parlato. Segni di forti traumi cranici e al volto sono tra le possibili cause di morte.

Inaugurato un nuovo centro diurno per senza tetto all’interno dei locali dell’ex-oratorio della chiesa del Sacro Cuore, nel quartiere Frati di Busto Arsizio. Voluto dai frati francescani, ha preso il nome di un gesto semplice e simbolico del vivere sociale “Un caffè dai Frati”.

Il luogo offrirà un luogo caldo un aiuto nella compilazione di documenti, la rete internet, oltre a sostegno spirituale.

Cannobio, Cannero Riviera e Gozzano sono le tre località del Distretto turistico Lago Maggiore che hanno ricevuto quest’anno la “Bandiera Blu”, il riconoscimento assegnato dalla Fondazione per l’educazione ambientale. Per quanto riguarda la Lombardia, l’unico comune segnalato è Gardone Riviera, sul Lago di Garda, in provincia di Brescia. L’edizione 2022 del programma Bandiera Blu ha visto l’ingresso di quattordici nuovi siti e l’uscita di cinque.

Si è spenta serenamente, all’età di 96 anni, Adele Limido, che con il marito Ambrogio ha gestito per decenni lo storico Ristorante Albergo “Madonnina” a Cantello, più precisamente nella frazione di Ligurno. I funerali si terranno domani, 11 maggio, alle 10 nella chiesa di Ligurno di Cantello.