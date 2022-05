La riqualificazione della stazione a Saronno, l’aumento dei frontalieri e la carriera di Giorgio Rocca nel podcast del 3 maggio

Le principali notizie di martedì 3 maggio.

Gli agenti della polizia locale di Busto Arsizio a lezione di lotta al narcotraffico. Dati gli episodi che si ripetono di spaccio in città, i ghisa hanno partecipato a un corso con l’obiettivo di diventare un deterrente contro la droga. Le lezioni formative rientrano nel “progetto per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti” finanziato dal Ministero dell’Interno. Si tratta di interventi e azioni mirate alla repressione delle attività criminali correlate allo spaccio e alla vendita delle sostanze stupefacenti

Regione Lombardia stanzia 32 milioni di euro (31.916.716 euro) per riqualificare la stazione ferroviaria di Saronno, le aree circostanti e il vicino polo tecnologico manutentivo. Il progetto era stato annunciato nel febbraio 2021. L’operazione consentirà di portare a Saronno nuovi posti di lavoro, riqualificare un’area da tempo abbandonata, evitare che gli uffici e la sede operativa di Ferrovie Nord (circa 500 gli addetti che lavorano a Saronno) siano spostati in altre città della Lombardia.

Il Tribunale ha chiamato a testimoniare la giovane che ha accusato di violenza sessuale un animatore di un resort di Creta. Il fatto risale al 2017 quando la ragazza, che aveva 15 anni, ebbe una relazione con il ragazzo, che aveva 24 anni.Dai baci si passò al rapporto sessuale. La giovane quindi accusò l’animatore di violenza sessuale.Il tribunale di varese, chiamato a ricostruire la vicenda, ascolterà la ragazza il prossimo 24 maggio, senza pubblico in aula.

Sono quasi 75mila i lavoratori frontalieri in Canton Ticino, secondo le rilevazioni aggiornate al primo trimestre del 2022. Il dato è stato, diffuso dall’Ufficio federale di statistica. Sono precisamente 74.775 i lavoratori attualmente impiegati, con un incremento del 1 per cento rispetto ai tre mesi precedenti e del 4 per cento rispetto allo scorso anno

Giorgio Rocca, ex-campione del mondo di slalom, si è raccontato a 360 gradi davanti ad una cinquantina di studenti dell’istituto superiore Enrico Fermi di Castellanza. L’occasione era la presentazione del suo libro (Slalom: Vittorie e sconfitte tra le curve della mia vita, ed. Hoepli) dedicato alla sua carriera dal punto di vista dell’uomo fallibile che sa che deve mettercela tutta per ottenere un risultato