La Santa Cecilia di Castiglione Olona in concerto al Castello di Monteruzzo

Si terrà sabato 28 maggio alle h. 20.30 nel cortile interno del Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona il primo evento musicale della Stagione Concertistica 2022 del Corpo Musicale di Castiglione Olona.

Dopo due anni di pausa forzata dovuta alla pandemia da Covid19, che ha accumunato tutte le realtà del panorama artistico e non solo, il Corpo Musicale S. Cecilia ritorna a regalare momenti di emozione al proprio pubblico.

Quello di sabato 28 maggio sarà però un evento nuovo, inedito anche per i più affezionati e di particolare importanza per la filarmonica, che per la prima volta porterà in scena gli allievi della sua Accademia di Musica e Arte “Tito Nicora”. L’Accademia, nata nel 2011, oggi vanta più di cento allievi ai quali offre l’opportunità di frequentare corsi condotti da docenti professionisti su numerose discipline musicali teoriche e pratiche. Un bacino di studenti che, a partire dai 3 anni e senza alcun limite di età, coltivano e condividono la passione e lo studio per la musica.

Sabato 28 maggio andranno in scena proprio loro, con un concerto che avrà come protagonisti l’Orchestra giovanile e le due Band.

La prima, con un organico di 60 elementi, presenterà un repertorio in grado di spaziare dalla musica barocca a quella contemporanea, mentre le due band si esibiranno con un programma musicale pop-rock.

Gli allievi regaleranno agli spettatori grandi momenti di musica: sarà un’occasione speciale per incontrarsi di nuovo e per raccontare e condividere l’impegno, lo studio e la passione che hanno continuato ad alimentare e rinnovare le attività anche in questi due anni passati.

In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a domenica 5 giugno.

CONTATTI:

Mail: corpofilarmonicocastiglione@gmail.com

IG: corpofilarmonicocastiglione