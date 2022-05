La scuola dell’infanzia in visita: chiude due ore il centro multiraccolta di Busto Arsizio

Nelle mattinate di lunedì 9 e lunedì 16 maggio, il Centro Multiraccolta di via Tosi a Busto Arsizio non sarà accessibile all’utenza nella fascia oraria 9.30 – 11.30, per consentire in condizioni di massima sicurezza la visita guidata organizzata per alcune classi di scuole dell’infanzia cittadine.

La società Agesp chiede la comprensione dei cittadini: «Tenendo in considerazione l’età dei bambini – da 3 a 5 anni – che transiteranno all’interno dell’impianto, si confida nella comprensione e nella collaborazione degli utenti, scusandosi anticipatamente per il disagio arrecato».