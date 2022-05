La settima tappa di “VA in giro”, sulle sponde del Lago Maggiore verso Sesto Calende

“VA in giro”, il grande viaggio di 600 km a piedi e in bicicletta per il Varesotto, è alla settima tappa. E dopo un giorno a piedi sull’anello di Santa Caterina, lunedì 2 maggio si ritorna in bici.

Caratteristiche della tappa

Lo facciamo con un percorso articolato e suggestivo, che attraversa il Basso Verbano, tra le sponde del Lago Maggiore e le ondulazioni dolci delle colline (meno impegnative delle montagne del Luinese). Un itinerario inedito con diverse curiosità e splendidi paesaggi, in cui non mancheranno gli incontri.

I protagonisti della tappa

Roberto Morandi, giornalista di VareseNews, è anche un gran appassionato di bicicletta e di storia.

Lorenzo Franzetti e Alessandra Doridoni: un duo affiatato nella vita ma soprattutto nella promozione del territorio del Basso Verbano, che è quel che (qui) c’interessa di più. Insieme da anni lavorano per sviluppare un turismo lento, in bici, attento al territorio, capace di incuriosire tanti chi abita a pochi km quanto chi viene da lontano.

