“La stazione di Casorate Sempione in preda al degrado e senza rampa per disabili”

Un “tour” della stazione ferroviaria di Casorate Sempione tutt’altro che piacevole, quello mostrato negli scorsi giorni sui social network da una pendolare della tratta Milano-Domodossola. Sporcizia, puzza, degrado e l’assenza di servi importanti come l’obliteratrice, i servizi igienici e, soprattutto, la rampa per i disabili dal sottopassaggio al binario.

Una denuncia che non è passata inosservata sul gruppo Facebook “Amici Pendolari della tratta Milano-Arona-Domodossola e ritorno“, community, formata in prevalenza da lavorati e studenti universitari, che quotidianamente si scambia informazioni in tempo reale sullo stato della linea in più occasioni martoriata da malfunzionamenti, ritardi e cancellazioni di treni.

«Una sala da attesa “perfettamente pulita“, munita addirittura di “vetro invisibile“, rotto da almeno sei mesi – commenta con sarcasmo la viaggiatrice nel video affidato a Facebook -. Inoltre, da nessuna parte è presente la rampa per disabili nel sottopassaggio. Se arriva un disabile in carrozzina, a meno che non sia capace di volare, non può accedere al binario che va verso Milano. Mi chiedo se sia legale una mancanza di questo genere».