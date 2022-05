La stazione di Locarno “respinge” il treno a vapore di Luino

Domenica il treno a vapore partito da Luino e diretto a Locarno si è fermato a Cadenazzo, una ventina di chilometri dopo il confine, e lì ha sostato per oltre mezz’ora con i turisti che aspettavano di proseguire, come da programma, fino alla località svizzera sul Lago Maggiore. Il treno a vapore invece non ha più proseguito la sua corsa. Un volontario dell’associazione Verbano Express, con tono imbarazzato e dispiaciuto, ha dato la brutta notizia ai tantissimi turisti venuti da Milano, Novara e Varese: «Mi dispiace, è la prima volta che capita, ma dobbiamo ritornare a Luino perché la stazione di Locarno non ha dato l’autorizzazione ad entrare. Al massimo potete fermarvi per venti minuti qui a Cadenazzo».

I turisti fermi a Cadenazzo hanno approfittato per vedere da vicino la cabina della locomotiva a vapore

Da una prima spiegazione del macchinista della locomotiva 50-3673, pare che ci fossero dei treni già in ritardo e questa circostanza non ha permesso l’arrivo del treno a vapore nella stazione di Locarno che è piccola. Una delusione per molti turisti che però hanno apprezzato lo sforzo dei volontari nell’organizzare una giornata ricca di momenti straordinari per gli amanti dei treni d’antan: dall’esposizione di macchine a vapore nel piazzale retrostante la stazione, tutte funzionanti e ben manutenute, ai plastici con trenini in movimento allestiti nella sala d’aspetto della stazione di Luino, accompagnati dall’inconfondibile fischio delle locomotive.