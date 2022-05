La strada verso casa: Il Viandante organizza a Varese una serata per far conoscere la propria realtà

Domani, venerdì 13 maggio, alle 21, la chiesa dei Frati Cappuccini di Viale Borri ospiterà una serata organizzata dai ragazzi che lavorano presso il Viandante, centro diurno per senzatetto a Varese: “La strada verso casa”, una serata evento per farsi conoscere e sensibilizzare la loro realtà.

“Aprirà la serata Giulio Bellotto, studente di medicina che fa parte del teatro dell’Insubria che leggerà un estratto di un racconto scritto da me che narra le vicende di alcuni dei ragazzi che son passati da noi al Viandante – racconta Mariarosa Sabella, responsabile de Il Viandante – . E’ una serata volta a sensibilizzare e a far prendere la consapevolezza ai cittadini del fatto che in questo momento storico non esiste la “scelta” di vivere per strada, a volte semplicemente non c’è alternativa”.

Ospiti della serata anche Sandro Sardella, poeta e Fiorella Gazzetta, Presidentessa dell’associazione SdF.