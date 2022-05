La tragedia sul Mottarone, l’incendio a Venegono e Matteo Gabbia nel podcast del 23 maggio

Le principali notizie di lunedì 23 maggio

Un anno fa, il 23 maggio 2021, un cavo della funivia del Mottarone si rompeva. La cabina che stava raggiungendo l’ultima stazione all’improvviso iniziò a precipitare verso valle. Una corsa folle che determinò lo sgancio. La cabina venne scaraventata a terra e iniziò a rotolare. Nel tragico impatto morirono 14 persone. Si salvò solo un bimbo di 6 anni. La tragedia è stata ricordata con una messa officiata nella chiesa sulla vetta della montagna. Grande la partecipazione della comunità che si è stretta ai famigliari delle vittime chiedendo giustizia. In rappresentanza delle istituzioni c’erano il sindaco di Stresa,e quello di Baveno. Alla commemorazione ha partecipato anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Nel corso della giornata è stata inaugurata una lapide, a ricordo della tragedia.

Notte agitata per alcuni residenti di Laveno Mombello svegliati a causa di urla nei pressi della stazione. Due cittadini di origine marocchina si sono affrontati. Ne è nato anche un tafferuglio e, all’arrivo delle ambulanze e dei carabinieri, i due si presentavano sanguinanti. I due, già conosciuti dalle forze dell’ordine, sono stati trasportati in ospedale dove i sanitari hanno riscontrato ferite lievi guaribili in meno di 20 giorni.

L’allarme fatto scattare dai vicini ha evitato danni ben più gravi. I titolari di un’azienda di Vengono Inferiore hanno pubblicamente ringraziato quanti hanno chiamato i vigili del fuoco dopo aver visto le fiamme e il denso fumo che fuoriusciva da un capannone adiacente alla loro ditta. Nel capannone erano stipati cartoni da imballo, pallet e altra merce voluminosa. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco intervenuti con 18 uomini e 3 autobotti ha permesso di arginare il rogo. I danni riportati vanno ancora stimati.

Gallarate diventa più pulita. Comune e Aemme Linea Ambiente, la società che ha in gestione il servizio d’igiene urbana hanno siglato un accordo per potenziare il numero di cestini stradali e nei parchi a disposizione della collettività. Si tratta di 45 nuovi cestini, per lo più nelle periferie, che fanno salire il numero a 700 così da raggiungere una “densità” di 50 cestini ogni km quadrato di territorio.

«Il bambino di Fagnano Olona, che sognava di giocare nella sua squadra del cuore, oggi ha vinto il campionato di serie A con la sua squadra di calcio e del cuore! Orgogliosi di te Matteo Gabbia».Lo ha scritto su Facebook il consigliere della Pro Loco Filippo D’Angelo, postando una foto di Gabbia quando ancora sognava di giocare nel Milan nel giorno della vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri. L’esordio in serie A di Matteo Gabbia con la maglia della squadra del cuore risale al 2020

Danneggiata da ignoti l’opera di fiber art di Daniela Frongia a Busto Arsizio. A segnalarlo è l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli che proprio venerdì scorso aveva inaugurato l’apertura della mostra Miniartextil a Busto Arsizio che comprendeva anche alcune opere realizzate per le vie della città dall’artista di origini sarde. Ad essere stata colpita è l’installazione che si trova all’esterno del Museo del Tessile. Vandalismo anche in centro Varese, imbrattato il totem dello scultore Tavernari.