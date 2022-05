La Varese Van Vlaanderen del prossimo 12 giugno in vetrina a Lugano

Manca poco più di mese alla randonnèe Varese Van Vlaaanderen, in programma a Cittiglio domenica 12 giugno 2022. La manifestazione non agonistica voluta dalla Società Ciclistica Orinese in collaborazione con il Comitato Organizzatore delle Varese Van Vlaanderen, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, è divenuta negli ultimi anni uno dei punti di riferimento per i pedalatori non agonisti e anche quest’anno prevede dei tracciati suggestivi che richiamano le Fiandre proponendo oltre venti “muri”, alcuni inediti, che gli organizzatori hanno individuato nell’alto Varesotto.

La promozione dell’evento, inserito nella “Due giorni ciclistica cittigliese” che ricorderà i 120 anni dalla nascita del campionissimo Alfredo Binda, ha visto la presenza degli organizzatori a Lugano al PrimExpo, Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze presso il Centro Espositivo della città ticinese, in quello che è considerato tra gli eventi fieristici di spicco nella Confederazione Elvetica. “ La manifestazione avrà un numero limitato di partecipanti – affermano gli organizzatori – attorno alle 300 unità per garantire la sicurezza. Le iscrizioni si sono aperte in questi giorni e si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di atleti deciso dagli organizzatori”.

Info: www.varesevanvlaanderen.it .