Il lago Maggiore regala gioie: grande successo per la prima giornata di Campionato Italiano Meteor

Si è disputato ieri, mercoledì 11 maggio, sul lago Maggiore, la prima giornata di gare del Campionato Italiano classe Meteor. Un appuntamento che mancava dal 2005, quando a vincere il titolo era stato Enrico Negri.

A rendere possibile questo ritorno l’Unione Velica Maccagno (UV), un circolo velico che dal 1977 richiama numerosi appassionati che vedono nell’acqua e nel vento due elementi con i quali divertirsi e praticare sport.

In gara per questa 49° edizione, 42 imbarcazioni, con regatanti provenienti da tutta Italia, Toscana, Venezia e addirittura da Napoli: alcuni campioni classe Meteor, altri alle “prime armi”. Un mix perfetto che li ha visti partecipi di ben tre gare per questa prima giornata: regate divertenti disputate con la giusta intensità di vento e con un sole quasi estivo.

Nella giornata di oggi, se il vento continuerà a regalare “gioie” ai regatanti, si svolgeranno altre tre gare, così come domani. Un ultima gara è prevista per sabato 14 maggio, a cui seguirà la proclamazione del vincitore.

«E’ un immensa soddisfazione per noi essere riusciti a riportare il Campionato Italiano classe Meteor sul nostro lago Maggiore, luogo natale di questa iniziativa – commenta Maurizio Pocaterra, vicepresidente dell’UVM – I regatanti sembrano contenti e il lago, con queste meravigliose giornate che ci sta regalando, sembra star ripagando tutti i nostri sforzi. Speriamo per le prossime giornate, che vinca il migliore!».

L’iniziativa ha visto anche la sentita collaborazione di altre associazioni sportive come la classe Assometeor, l’AVAV di Luino e la Canottieri Luino, e il sostegno di partner commerciali come GPBM Industry, Golfo Gabella Lake Resort, D&A, Quantum e Nauticaluino, e delle istituzioni locali, quali il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, che ha patrocinato l’evento, la Proloco di Maccagno, il Comune di Luino e Regione Lombardia.