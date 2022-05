L’agricoltura serve ancora? Confagricoltura Varese lo domanda alla politica nel suo 75esimo anniversario

L’agricoltura serve ancora? Questo è il titolo, volutamente provocatorio, della settantacinquesima assemblea provinciale di Confagricoltura Varese, che si svolgerà domenica 29 maggio alle Ville Ponti.

Settantacinque è un bel traguardo da festeggiare, e Confagricoltura Varese lo farà tracciando un bilancio delle battaglie vinte dagli agricoltori sul territorio, e di quelle ancora da affrontare, entrando a gamba tesa anche in alcune delle tematiche più dibattute nel Paese.

In primo luogo: l’attività agricola nella sua funzione produttiva è fortemente limitata da norme e burocrazie che ostacolano la libertà di impresa e conseguentemente la capacità produttiva senza alcuna ragione se non il perseguire falsi ed inutili miti ambientalisti. Dall’Expo di Carlo Petrini e Vandana Shiva, all’ostracismo sugli ogm; dalle normative di inutile tutela del bosco, alla preservazione di specie invasive come lupo e cinghiali, solo per fare degli esempi. Una narrazione che non ha niente a che vedere con la realtà, che si traduce in una immagine del settore primario bucolica ed agreste, anti storica e contraria al progresso; un richiamo ad un passato idilliaco che non è mai esistito, che era in realtà fatto di fame, carestie, epidemie, fatiche, sofferenze e marcatissime diseguaglianze sociali.

L’appuntamento è alle 11 per la relazione del presidente di Confagricoltura Varese Giacomo Brusa. Hanno confermato la propria presenza il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il deputato di Italia Viva Maria Chiara Gadda, il Senatore Stefano Candiani e numerose altre autorità.