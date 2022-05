L’allagamento del fondo dei vicini “svela“ il sospetto abuso edilizio, processo a Varese

Maxi piogge imprevedibili (magari complice il riscaldamento climatico), o abuso edilizio con innalzamento del livello dei terreni che ha favorito l’allagamento del fondo sottostante? Con l’ambiente non si scherza e l’accresciuta attenzione sul tema ha abituato le istituzioni a sensibilizzarsi sempre di più così da andare a fondo sui comportamenti sospetti.

Così capita che una forte ondata di maltempo abbattutasi nel maggio 2018 ha messo nei guai due quarantenni residenti a Brusimpiano proprietari di una villetta con giardino che ora sono chiamati a rispondere dal Comune di abuso edilizio: l’udienza si è celebrata oggi, martedì 31 maggio dal giudice monocratico di Varese (dottoressa Alessandra Sagone, pubblico ministero Davide Toscani) per fatti di quattro anni fa per i quali sono stati ascoltati tre testi.

La vicenda nasce quando il vicino di casa degli imputati difesi dall’avvocato comasco Maruska Gervasoni chiama il 115 per un allagamento del proprio fondo. La “partenza” dei pompieri arriva sul posto e stila un verbale. Viene informato il Comune che contesta la natura di quell’allagamento consistente in alcuni lavori nel fondo di proprietà dei due coniugi: un masso “ciclopico“ in giardino e prefabbricati in calcestruzzo che secondo l’accusa avrebbero modificato le “quote” di terreno, dando cioè vita ad una sorta di corridoio artificiale che avrebbe favorito il deflusso dell’acqua nel fondo dei vicini.

Nell’udienza di martedì è stato sentito un vigile del fuoco, un tecnico comunale e un geometra che seguì alcuni lavori nelle villetta. La discussione e la probabile decisione del giudice sono previste per il prossimo 8 novembre.