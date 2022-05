L’alleanza tra Acof e Coni Lombardia raddoppia. Cinzia Ghisellini nella commissione cultura e sport

La sua ormai consolidata esperienza, ma anche la sua indiscussa passione per il mondo dello sport, sono ora a disposizione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il dipartimento regionale del CONI ha infatti voluto che Cinzia Ghisellini – la manager che dirige la galassia educativa ACOF – entrasse a far parte di uno dei gruppi di lavoro costruiti per consentire alle varie federazioni di rilanciare la propria presenza sul territorio. In particolare, la scelta compiuta in accordo con il presidente Marco Riva è stata quella di utilizzare le sue competenze all’interno della commissione “Cultura e Sport”, cercando di valorizzare un percorso professionale vissuto tutto quanto nel mondo dell’educazione, abbinato però a un impegno personale fortissimo nell’associazionismo sportivo.

«Accetto questo incarico con grande entusiasmo – spiega Cinzia Ghisellini – anche perché mi permette di portare idee e progetti in un comparto a me molto congeniale. Ho sempre ritenuto la pratica sportiva un elemento fondamentale per la crescita dei giovani, offrendo loro non solo benessere psico-fisico, ma anche possibilità di aggregazione sana e di condivisione di comportamenti corretti e maturi. Non a caso la nostra è stata la prima realtà scolastica del territorio a realizzare un Liceo Scientifico “Marco Pantani”, poi affiancato da un Istituto professionale, proprio dedicato agli sportivi, quindi con un costante lavoro utile a conciliare i tempi degli allenamenti e delle gare con quelli dello studio».

In ogni caso, come detto, la dedizione di Ghisellini a questo settore è molto più ampia e radicata: «Oltre ad essere io stessa un’atleta, anzi una ciclista, seppur a livello amatoriale, da tempo ho deciso di dedicarmi anche ad aiutare i club del mio territorio. Dall’anno scorso sono presidente dell’Associazione delle Società Sportive Bustesi, una realtà che svolge un compito fondamentale di coordinamento e che permette di avere una visione precisa e concreta di quali siano le esigenze e le aspettative di chi vive in prima linea lo sport». Insomma, un’esperienza forte, con alcuni principi cardine a fare costantemente da linee guida di ogni progetto: «Lo spirito panathletico rappresenta un punto di riferimento fondamentale, perché fissa i valori imprescindibili di rispetto, fai play, sacrifici e solidarietà che vengono prima di qualunque risultato».

Cinzia Ghisellini, forte di questo background, è dunque pronta a portare nel CONI lombardo proposte di ogni genere che valorizzino la pratica di tutte le discipline sotto il punto di vista della crescita culturale. Una mission che sarà svolta in parallelo con il fratello Mauro Ghisellini, che con lei guida l’universo ACOF e che nelle scorse settimane è stato lui stesso inserito nei ranghi del Comitato Olimpico, fra gli esperti della commissione “Scuola e Università”. Insomma, la sinergia ora raddoppia e si valorizza, esportando le strategie del modello educativo messo in atto a Busto Arsizio su un palcoscenico più vasto.