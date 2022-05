L’anziano fragile e la rete delle cure: al Salone Estense la Fondazione Molina racconta la sua esperienza

La popolazione invecchia. I grandi anziani presentano problemi plurimi. Trovare assistenza quando la malattia diventa acuta è spesso un’impresa. I pronto soccorso accolgono molte persone di età avanzata scompensate o con la malattia tornata in forma acuta.

La pressione sugli ospedali è elevata, specie in quest’era post Covid. La rete territoriale sanitaria è troppo debole per dare risposte concrete. Ma esiste un’àncora che è data dalle realtà socio sanitarie. Si tratta soprattutto di residenze che offrono un variegato ventaglio di soluzioni, a seconda della complessità della situazione.

All’interno del ciclo di conferenze per rendere più consapevoli gli utenti di cos’è la Fondazione Molina , questa sera, venerdì 20 maggio, dalle 20.30 al salone Estense, il comitato scientifico della Fondazione con il patrocinio del comune di Varese propone un approfondimento dedicato all’ “Assistenza all’anziano fragile – dalle risposte assistenziali nosocomiali al contesto famigliare“. Relatori saranno Guido Bonoldi, medico geriatra e già presidente del Molina oltre a essere consiglere del Comune di Varese con delega alla sanità, Giuseppe Ferrari, direttore sanitario del Molina e Giovanna Filazzola, psicopedagogista e responsabile dell’urp della fondazione. Modera la giornalista di Varesenews Alessandra Toni.

L’appuntamento è presso la Sala Consiliare del Comune di Varese alle 20.30 e rispetterà le disposizioni in vigore per l’emergenza Covid-19 al momento dell’incontro. La partecipazione, gratuita e fino a esaurimento posti, sarà possibile previa prenotazione. È possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming, sempre su prenotazione.

Per prenotazioni e informazioni contattare la segreteria della Fondazione Molina al numero 0332 207436, o inviare una mail a info@fondazionemolina.it