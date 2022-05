L’Associazione Betty Boys presenta lo spettacolo “Un uomo felice” con Pietro Grava, regia di Bano Ferrari.

Un clown si ritrova a fare quello che facciamo tutte le mattine. Come ogni essere umano, è in cerca di qualcosa nella propria giornata che sia fatto su misura per lui. Uno spettacolo per riscoprire la semplicità del vivere sorprendendosi di tutto, con quella punta di malinconia che caratterizza tutto ciò che è bello e tutto ciò che è clownesco.

L’intero ricavato verrà devoluto per ultimare i lavori di ampliamento della Betty Boys Home.

Prenotazione Obbligatoria su BettyBoys.it. Ingresso, bambini da 8 euro, adulti da 15 euro.