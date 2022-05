L’associazione “Dai Una Mano” di Malnate inaugura la sua sede

Appuntamento in Piazza Salvador Allende, a Gurone di Malnate per l’inaugurazione della sede sociale dell’associazione “Dai Una Mano”. L’evento avrà luogo domenica 22 maggio, alle 14 e 30 e vedrà diversi interventi, tra cui quello del primo cittadino.

Il programma della giornata prenderà il via nel primo pomeriggio con l’intervento di Marica Lamera, Presidente di Dai Una Mano. Seguirà l’intervento del sindaco Irene Bellifemine, di Don Giuseppe Lazzati, Prevosto di Malnate. A seguire si terrà la benedizione del parco macchine dell’associazione e l’inaugurazione e la benedizione della sede sociale.

L’associazione Dai Una Mano è un’associazione senza fini di lucro, nata per offrire disponibilità e servizi a persone anche momentaneamente in condizioni di fragilità, per età o disabilità.