L’Asst Valle Olona apre agli esami radiologici di sera: mammografie e risonanze fino a mezzanotte

Partirà domani, giovedì 5 maggio, l’iniziativa “ambulatori aperti” di notte e nei weekend all’Asst Valle Olona. « Abbiamo aperto gli slot dalle 20 alle 24 di domani e nei weekend dalle 14 alle 18 il sabato e dalle 9.00 alle 13.00 alla domenica e sono andati subito esauriti» commenta il direttore sanitario dell’azienda Claudio Arici.

In questo momento, un giorno alla settimana e nei weekend, il potenziamento dell’offerta è relativa alle principali prestazioni indicate da Regione: tac, risonanze e mammografie. Sul resto delle attività, soprattutto ambulatoriali, la direzione sanitaria sta ancora ultimando il programma.

Il potenziamento passa dall’adesione volontaria del personale, medico e del comparto, che accetta incarichi ulteriori di lavoro, dietro compenso. La grande stanchezza, unita a due anni davvero molto intensi con il blocco delle ferie imposto per lunghi periodi, sta frenando il personale. Per questi motivi, sii ritiene che, alla proposta, potrebbe aderire il 20% degli invitati.

L’azienda ospedaliera, inoltre, non ha ancora del tutto archiviato l’emergenza Covid: « Ormai da circa un mese ci siamo stabilizzati attorno ai 50 casi – spiega il direttore Arici – si tratta, soprattutto, di pazienti “con covid”, che scoprono la positività quando vengono ricoverati per altre patologie. Per questo ci siamo organizzati per allestire aree separate o nei reparti di destinazione primario, come ad esempio in psichiatria, o creando unità polispecialistiche dove sono coinvolti gli specialisti delle patologie primarie dato che i pazienti non soffrono per patologie proprie della malattia Covid»