L’aula magna dell’istituto Comprensivo di Malnate intitolata a Falcone e Borsellino

È stata una serata speciale a Malnate. Una di quelle che lasciano dentro un insegnamento in più. L’intitolazione dell’aula magna dell’istituto comprensivo “Iqbal Masih” a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è stata l’occasione per un’importante lezione rivolta a tutti gli alunni della scuola malnatese sulla mafia, ma soprattutto sugli eroi che in questi anni l’hanno combattuta e ancora la combattono.

Falcone e Borsellino erano due magistrati che hanno dato la propria vita seguendo questi ideali e a loro è stato dedicato un murales all’ingresso della struttura, disegnato dalle classi terze della scuola secondaria.

Il taglio del nastro, a trent’anni esatti dalla strage di Capaci, è stato fatto dal sindaco Irene Bellifemine e dal Prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello, ma molte altre sono state le istituzioni presenti alla serata: i membri della giunta comunale, consiglieri comunali, forze dell’ordine, agenti della polizia locale e volontari del vasto tessuto associativo malnatese, oltre ovviamente a tutti i ragazzi e a molti genitori che hanno riempito l’aula magna.

Durante la serata, aperta dalle parole del dirigente scolastico Saverio Lomurno, sono state anche consegnate delle borse di studio donate da Avis Malnate e Anpi Malnate.