A Laveno Mombello cinquecento mila euro per la rimozione dell’amianto

Cinquecento mila euro a Laveno Mombello per l’eliminazione dell’amianto presente in alcuni edifici pubblici. Duecentocinquanta mila euro verranno utilizzati per la rimozione e la sostituzione della copertura (690 mq) in amianto della sede municipale di Piazza Italia, altri duecentocinquanta mila euro per rimozione e sostituzione della copertura (1750 mq) della sede municipale di Villa Frua.

Il contributo grazie ad un bando di Regione Lombardia, voluto dall’assessore all’Ambiente e al Clima per sostenere gli enti locali nell’eliminazione dell’amianto dagli edifici pubblici, che ha messo a disposizione 10 milioni di euro distribuiti in tutta la regione. A Varese sono stati assegnati 940.800 euro per 7 interventi.