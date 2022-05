A Laveno Mombello polemiche sui lavori alle Torrazze. Il sindaco Santagostino: “Tornerà ad essere un parco aperto a tutti”

“Un parco distrutto, non ho più parole”. Sulla pagina facebook del gruppo “Sei di Laveno Mombello se”, da alcuni giorni si discute dei lavori al Parco delle Torrazze, voluti dall’amministrazione comunale e annunciati da tempo. Si tratta, infatti, di lavori di riqualificazione di un’area chiusa da almeno trent’anni. Alcuni cittadini però, lamentano un eccessivo taglio delle piante presenti.

Il sindaco Luca Santagostino spiega: «I lavori sono stati eseguiti basandoci sul progetto realizzato da un agronomo e approvato dalle autorità competenti. Siamo intervenuti su un’area abbandonata da trent’anni, nella quale si faticava ad entrare e dove arbusti e piante sono cresciuti in modo spontaneo. Alcune piante erano vecchie e pericolose, altre andavano a compromettere la staticità e le strutture del parco, come la darsena o il muraglione e quindi la sicurezza del posto». E spiega: «Abbiamo ripulito l’area, ora abbiamo anche la reale morfologia del parco, e questo ha fatto emergere anche altri lavori di sicurezza necessari, oltre a quelli che avevamo già previsto». Rispetto all’apertura continua: «La apriremo già durante questa bella stagione, almeno in parte. Contestualmente riapriremo il camminamento Romanini, il cui rogito sarà fatto entro maggio».

L’assessore ai Lavori Pubblici, Fabio Bardelli, continua: «L’area verrà completamente recuperata e resa accessibile al pubblico. Abbiamo riportato a parco quello che è tale. Dopo i lavori di pulizia seguiranno anche i lavori di consolidamento dei camminamenti, di allestimento e la sistemazione alle infrastrutture storiche».

(foto dal gruppo Sei di Laveno Mombello se)