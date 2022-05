Le opere dei partecipanti ai corsi di Centro Artecultura Bustese in mostra

Centro Artecultura Bustese (CAB) è un’associazione costituitasi nell’ormai lontano 14 luglio 1977 con lo scopo primario di creare occasioni sempre nuove per far conoscere e diffondere l’arte a tutti i suoi livelli. Se questo ha significato, alle sue origini, organizzare in particolare mostre collettive ed estemporanee per i suoi soci, quasi tutti artisti, quarant’anni dopo si conferma una realtà consolidata nel panorama artistico di Busto e dintorni ed una realtà formativa nel campo delle arti applicate. Molto conosciuti e frequentati sono infatti i corsi di pittura, disegno, acquerello, vetrata Tiffany, manipolazione argilla, intarsio ligneo.

MOSTRIAMOCI

Mostriamoci è una mostra di fine corso degli allievi che ogni anno il CAB organizza per premiare l’impegno degli allievi dei corsi di arte e arti applicate. I corsi di pittura , acquerello e disegno sono annuali e durano 50 ore ognuno, mentre quelli delle arti applicate intarsio del legno, vetra artistica e ceramica sono corsi brevi e modulari che gli allievi possono decidere se ripetere o meno, per una più completa formazione.

Gli espositori

Saranno esposti oltre una quarantina di lavori fra i vari indirizzi

GALLERIA IL CORTILETTO

Pzza Santa Maria

Busto Arsizio

Inaugurazione sabato 28 maggio ore 17.30

Apertura domenica : 10-12 16-19