Le opere di Paolo Deandrea e Anna Canavesi a Sesto Calende con “La Mostrina”

Presso la Sala Mostre di Sesto Calende, in Viale Italia, 5, Paolo Deandrea e Anna Canavesi vi invitano a “La Mostrina” una mostra di pittura e illustrazione

Bic Indolor e Le Moschine sono innanzitutto due amici che condividono la passione per il disegno e la pittura. Il loro sguardo sul mondo, seppur diverso nell’impatto stilistico, riprende un’idea figurativa che a prima vista può apparire infantile, legata esclusivamente al mondo dell’illustrazione e dei cartoon, ma che ad un’occhio più attento può mostrare la malinconia agrodolce di stati d’animo comuni.

Paolo Deandrea, (Le Moschine) cartoonist e giornalista, è nato a Milano nel 1963, e vive ad Agrate, vicino al Lago Maggiore. Diplomato in Illustrazione e Fumetto, lavora come illustratore e vignettista per editoria e pubblicità. Dal 2014 ha cominciato a dipingere una serie di soggetti a colori acrilici su tela e legno, dando vita a “Le Moschine”, un piccolo mondo di personaggi surreali, stralunati, divertenti e a volte malinconici, che riprendono lo stile e il linguaggio dei cartoon americani degli anni ‘20 e ‘30 del secolo scorso.

www.paolodeandrea.it Instagram: lemoschine

Anna Canavesi (Bic Indolor) è una textile designer, illustratrice e ceramista. Nata nel 1987 e cresciuta tra Como, Milano e Varese, si è laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera in Grafica d’Arte; lavora come disegnatrice tessile, ma da sempre coltiva una grande passione per l’illustrazione per l’infanzia.

Lo pseudonimo di Bic Indolor,è preso in prestito da uno spot anni 80, “Pic…indolor, già fatto?”, che pubblicizzava delle siringhe e materiale farmaceutico, la cui caratteristica era incentrata sull’essere più delicate, appunto.

Bic Indolor va di conseguenza, non impugna una siringa ma una penna delicata e sottile. Da qualche tempo trasforma alcuni dei suoi personaggi in piccole sculture in ceramica, aggiungendo loro una dimensione in più.

Nei suoi lavori presentati in mostra, il verde ricorre come carattere riflessivo, colore o stato d’animo o stato dei fatti, porta sul mondo della natura.

www.bicindolor.com Instagram: bicindolor