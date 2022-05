Le pagelle del Varese: solo le traverse fermano i difensori biancorossi

Il Varese pareggia 0-0 a Casale al termine di una gara emozionante, ben giocata e condita da tre legni, di cui due traverse biancorosse colpite da Parpinel e Mapelli.

LE PAGELLE

TROMBINI 6,5: Rientra dopo due turni di pausa tecnica, risponde presente con uscite sicure e parate importanti

MAPELLI 7: Altra prestazione di ottimo livello per il numero 23, che si dimostra un elemento di categoria superiore

MONTICONE 7: Partita di sostanza, non si fa mai sorprendere e i biancorossi infilano la terza gara senza subire gol

PARPINEL 7: Lanci precisi e pericolosi, chiusure decisive e una traversa. Peccato che la sua gara duri meno di 20 minuti. Sperando che l’infortunio non sia grave

Marcaletti 6: Entra a freddo ma subito attento. Nel finale invece da esterno gli manca un po’ di lucidità e anche di coraggio

FOSCHIANI 5,5: Prosegue nel periodo sottotono. È in riserva e spesso arriva con un attimo di ritardo. L’ammonizione convince Porro a cambiarlo

Battistella 6,5: Non si fa intimorire, entra deciso e buca anche un anticipo per eccesso di foga. Gara incoraggiante per il classe 2004

GAZO 6,5: Aggredisce gli avversari e dà il contributo a recuperare palloni in zona alta. Come al solito una gara da leone

Cantatore 6: Questa volta non riesce a mettere il tiro da tre punti, ma non fa mancare il suo apporto in costruzione di gioco e interdizione

DISABATO 6,5: La squadra gira quando gira lui. Passaggi importanti nel primo tempo anche per le punte, nella ripresa il Casale gli prende le misure e lo marca a vista

PIRACCINI 6: Non tira indietro il piede, ma gli manca la giocata per gli attaccanti, come solito fare

Premoli 6: Dentro nel finale, aumenta la fisicità della squadra e dà una mano

A. BAGGIO 6: Qualche buona giocata alternata ad altre che andrebbe gestita con maggior lucidità

PASTORE 6: La parte di lotta non la fa mai mancare, oggi però si intestardisce in un paio di circostanze a voler fare da solo

MAMAH 6,5: Buona prestazione per il bomber biancorosso, che non trova il gol perché vorrebbe spaccare la porta ed esagera

Di Renzo 6: Buon ingresso, presente e scalda anche le mani a Guerci con un destro angolato. Questo è il modo giusto