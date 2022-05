“Le sorelle Caracciolo” nell’incontro organizzato dall’Associazione Mazziniana di Varese

L’appuntamento vedrà come relatrice la Dottoressa Doriana Giudici, Vicepresidente dell’Associazione Mazziniana di Varese.

L’Associazione Mazziniana di Varese organizza una conferenza dal titolo “Le sorelle Caracciolo: antesignane del riconoscimento della dignità e dei diritti delle donne”. L’appuntamento vedrà come relatrice la Dottoressa Doriana Giudici, Vicepresidente dell’Associazione Mazziniana di Varese.

Appuntamento per venerdì 20 maggio, alle ore 18.00, presso la Sala Superiore della COOP, in Via Daverio 44 a Varese.