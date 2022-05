Le strappano la collana dal collo in pieno giorno a Oggiona con Santo Stefano, indagano i Carabinieri

Uno scippo in pieno giorno ad Oggiona con Santo Stefano è quello subito questa mattina, mercoledì, da una signora di 70 anni che passeggiava in piazza Italia, a Santo Stefano.

Secondo quanto ricostruito dai tanti testimoni che hanno assistito alla scena un uomo è sceso da un’Audi grigio scuro e si è diretto verso la povera signora alla quale ha strappato la collana che aveva al collo. La scena non è passata inosservata e un paio di persone che erano lì in quel momento si sono lanciate all’inseguimento dello scippatore ma questo è stato veloce a risalire in auto dove lo attendeva il complice alla guida, riuscendo a far perdere le loro tracce.

Uno shock per l’anziana donna che, fortunatamente, ha riportato solo un livido al collo a causa dello strappo ma che era molto legata al gioiello poiché rappresentava in ricordo importante. Immediata la denuncia ai Carabinieri di Cassano Magnago che stanno indagando per risalire agli autori del furto con strappo.