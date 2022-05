Le tratte del Nord America rilanciano l’attività di Malpensa

L’ultima tratta inaugurata in ordine di tempo è quella con Chicago, coperta dalla compagnia United Airlines, ma i collegamenti diretti dell’aeroporto di Malpensa con il Nord America comprendono anche New York e Atlanta, garantiti da delta Airlines.

«Stiamo riscontrando importanti segnali di fiducia da parte dei vettori che non solo ritornano ad offrire gli storici collegamenti sui nostri scali, ma investono anche in nuove destinazioni. United Airlines con l’apertura del volo giornaliero su Chicago ne è oggi l’emblema. La nuova destinazione è una delle novità più importanti della stagione estiva – dichiara Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea. Questa nuova destinazione operata da United, che si affianca al volo giornaliero per New York (EWR) apre, grazie al network del vettore su Chicago O’Hare, le porte degli Stati Uniti ed aggiunge qualità nell’offerta di viaggio dai nostri aeroporti, in particolare per la costa del Pacifico».

Quest’estate, oltre a consolidarsi una ripresa del traffico più marcata in Europa e Nord Africa, per quanto riguarda il lungo raggio sarà proprio il Nord America traino principale della ripresa con un’offerta di 66 voli a settimanali in totale da Malpensa per gli Usa. Gli aeroporti di Milano, Malpensa e Linate, offrono oggi un totale di 156 destinazioni in 70 Paesi operate da 69 vettori.