A Lecce il congresso nazionale forense, l’ordine di Varese elegge i delegati

Anche Varese sarà presente al 35° congresso nazionale forense che quest’anno si terrà i giorni 6,7,8 ottobre 2022 a Lecce. Mercoledì mattina, mercoledì, si sono svolte le elezioni per nominare i delegati, con votazione avvenuta in “aula bunker”. Tema di quest’anno “L’avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria per un cambiamento sostenibile – L’effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo sociale”.

La sede dei lavori congressuali è stata individuata, per incarico del comitato organizzatore, dalla Commissione di lavoro appositamente costituita nel Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, in Lecce, alla Via Porta d’Europa.

I temi congressuali all’ordine del giorno sono i seguenti: un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali; l’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull’esercizio della professione; giustizia predittiva e salvaguardia del “giusto processo”.

Il ruolo e le nuove competenze degli avvocati nella tendenziale automazione della decisione giudiziaria. A Varese spettano due delegati oltre al presidente dell’ordine e al presidente della consulta di Pari opportunità: Andrea Lanata e Silvia Bianchi sono stati i professionisti votati ieri. In tutto all’appuntamento parteciperanno 800 delegati provenienti da tutta Italia. «Oggi abbiamo votato, sono poi state presentate e dibatte le mozioni da portare al congresso», ha specificato Elisabetta Brusa, presidente dell’Ordine di Varese nel corso della mattinata.