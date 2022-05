Legnano calcio travolto 1-4 in finale playoff dalla Casatese: svanisce il sogno promozione

LEGNANO-CASATESE 1-4

Legnano: Tamma, Caradonna (dal 50’ Barbui), Moracchioli, Bini, Robbiati, Di Lernia (dal 62’ Beretta), Bingo (dal 37’ Barazzetta), Confalonieri (dal 37’ Quaggio), Ravasi, Ronzoni (dall’82’ Bertoli), Gasparri. A disposizione: Tolomeo, Bertonelli, Robbiati, Becchi. Allenatore: Sgrò.

Casatese: C. Pirola, Corna, Sala, De Angelis, M. Perego (dal 77’ Ghilardi), F. Pirola, Menegazzo (dall’88’ Biscotti), Mecca, Masini (dal 67’ Comberiati), Fusi (dal 57’ Sassella), Pontiggia (dal 71’ Recino). A disposizione: Ferrara, Biscotti, A. Perego, Morlandi, Isella. Allenatore: Mazzoleni.

Arbitro: Rispoli di Locri.

Ammoniti: Bini (L), Fusi (C), Quaggio (L), Di Lernia (L).

Svanisce sul più bello il sogno promozione per il Legnano, sconfitto per 4-1 dalla Casatese al “Provasi” di Castellanza nella finale playoff del Girone B di Serie D. Risultato abbastanza bugiardo considerata la buona mole di gioco prodotta dai ragazzi di Sgrò, che pagano però uno scarso equilibrio e l’imprecisione sotto porta. Casatese avanti di 3 gol dopo appena 34 minuti di gioco grazie alle reti di Pirola, Pontiggia e Sala. A metà secondo tempo ha provato a riaprirla Quaggio, ma poco dopo Comberiati ha chiuso definitivamente i giochi con la rete del 4-1. Si chiude una stagione comunque molto positiva per i lilla, che in campionato hanno lasciato dietro diverse formazioni più accreditate e sono giunti sino alla finale playoff a giocarsi le proprie carte per arrivare in Serie C, traguardo impensabile ad inizio stagione.

Non passano nemmeno 120 secondi ed il Legnano sfiora subito il gol: sgroppata di capitan Gasparri che arriva sul fondo e mette a rimorchio per Ravasi, ma il centravanti ha pochissimo specchio di porta disponibile e mette fuori. Al 6’ ottima ripartenza dei padroni di casa che riescono a liberare al tiro Bingo, il suo mancino è però centrale e viene bloccato in due tempi da Carlo Pirola. Sul ribaltamento di fronte Tamma è costretto a un doppio intervento miracoloso prima sul diagonale di Pontiggia e poi sulla ribattuta di Mecca. Il vantaggio ospite è solo rimandato all’11’ quando, su corner di Pontiggia, è Filippo Pirola a sbucare dalla mischia sul primo palo ed a insaccare da due passi. Due minuti dopo è ancora Pontiggia a seminare il panico nella difesa lilla, liberandosi al tiro sul lato sinistro dell’area di rigore e chiamando Tamma alla respinta. Il Legnano continua però a macinare gioco ed al 20’ Bingo impegna ancora una volta Pirola col suo mancino su azione da corner, ma sulla respinta incerta del numero 1 ospite non si avventa nessun attaccante lilla. Passano due minuti e la Casatese raddoppia: punizione magistrale di capitan Pontiggia che scavalca la barriera e batte Tamma, immobile nell’occasione. Il goal ospite gela i padroni di casa, che non riescono più a creare pericoli dalle parti di Pirola ed, anzi, subiscono il tris al 34’: centrocampo legnanese messo malissimo e saltato agevolmente dai ragazzi di Mazzoleni a metacampo, Menegazzo appoggia poi a Sala che calcia in maniera perfetta dai 25 metri e la mette all’incrocio dei pali. Sgrò prova a scuotere i suoi operando un doppio cambio al 37’, inserendo Quaggio e Barazzetta per Confalonieri e Bingo. È proprio il neoentrato Barazzetta ad imbucare perfettamente per Caradonna al 40’, ma il terzino destro lilla calcia alto dal lato destro dell’area di rigore.

Passano due minuti nel secondo tempo ed ospiti subito vicinissimi al quarto goal con Fusi, che da due passi spara incredibilmente sul palo sulla respinta di Tamma. Lilla completamente spaesati in avvio di ripresa, con diversi palloni persi in fase di impostazione al limite della loro area e falli di frustrazione. Al 66’ i padroni di casa accorciano improvvisamente le distanze grazie alla combinazione dei due neoentrati Quaggio e Barazzetta: filtrante del centrocampista per Quaggio che, a tu per tu con Pirola, deposita in rete con un delizioso cucchiaio. La reazione dei biancorossi non si fa attendere: due minuti più tardi, tiro dal limite di Sala che trova una deviazione, Tamma costretto alla grande parata per tenere in vita i suoi. Occasione clamorosa al 74’ per il Legnano con Gasparri che cincischia troppo davanti al portiere, facendosi recuperare dalla difesa avversaria; il tiro di Ravasi è poi alto. Passa un minuto e Comberiati manda i titoli di coda sul match e sulla corsa alla C del Legnano: ottimo spunto del numero 18 che punta Bettoni, lo salta e segna con un preciso destro in diagonale. I lilla continuano comunque ad attaccare con grande orgoglio e sfiorano la seconda rete ancora una volta con Quaggio, ma il suo colpo di testa da distanza ravvicinata termina sul fondo. Un minuto dopo palo di Bini, che da pochi metri centra il montante con il suo tiro a botta sicura. Si tratta dell’ultima azione saliente della stagione per i lilla, che possono essere orgogliosi del cammino fatto nonostante il triste epilogo finale.

A fine partita, mister Marco Sgrò ha annunciato a sopresa il suo addio al Legnano in sala stampa, spiegandone i motivi: «Martedì i tifosi hanno voluto parlare con noi, dicendoci che abbiamo fatto una stagione scandalosa, secondo loro avremmo dovuto vincere con 15 punti di vantaggio e perciò ci hanno chiesto di andare via tutti. Con me sfondano una porta aperta. Tuttavia – ha proseguito Sgrò -, voglio ringraziare i ragazzi, il mio staff e la società per questo anno e mezzo. È stata una stagione da 9 in pagella poiché abbiamo messo dietro squadre con il triplo del nostro budget, tra cui gli avversari di oggi. Questa partita dà ancora più valore al secondo posto raggiunto, che una parte dei nostri tifosi non ha nemmeno considerato un traguardo. Oggi si è vista la differenza tra noi e una squadra attrezzata per vincere come la Casatese, non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi».