Libri e foto, gli appuntamenti della primavera alla Galleria Boragno

La città di Busto Arsizio si prepara a vivere nelle prossime settimane il passaggio del testimone tra due grandi eventi culturali: il Festival Fotografico Europeo organizzato da AFI-Archivio Fotografico Italiano e la nuova edizione del BA Book, rassegna di incontri con gli autori in programma dal 15 al 22 maggio.

La Galleria Boragno di via Milano 4 partecipa all’organizzazione di entrambi gli eventi e propone una serie di appuntamenti da non perdere nel corso della settimana.

Ecco il calendario completo:

– domenica 15 maggio alle 15.30, a chiusura del Festival Fotografico Europeo e in apertura del BA Book, la Galleria Boragno ospiterà un evento speciale dedicato al Giro d’Italia di ciclismo, nel ricordo dell’indimenticato “patron” della manifestazione Vincenzo Torriani. Per l’occasione sarà presentato il libro “L’ultimo patron” di Gianni Torriani, figlio di Vincenzo, pubblicato da Ancora Editore, e sarà inaugurata la mostra fotografica “La grande epopea – Vincenzo Torriani – Una vita per il Giro”, con opere tratte dal libro. RaiSport si collegherà in diretta televisiva con l’evento nel corso della tappa del Giro da Isernia al Blockhaus, con interventi di ospiti d’eccezione e campioni sportivi.

L’evento sarà condotto da Thomas Incontri, con coreografie a cura delle ragazze di GynFit e un momento musicale con la presentazione del singolo “Scappa con me” di Rossella Di Pierro. L’organizzazione è curata da ASQ Servizi e Consulenze, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e con la collaborazione di We like Bike (San Daniele del Friuli) per il materiale fotografico e del Museo del Ghisallo.

L’esposizione resterà aperta fino a domenica 22 maggio tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 15.30 alle 18.30.

Da domenica 15 a domenica 22 maggio in 11 location della città di Busto Arsizio si terrà la nuova edizione del festival del libro e dell’editoria BA Book. La Galleria Boragno, che collabora all’organizzazione insieme a Bustolibri.com, segnala in particolare alcuni appuntamenti:

Martedì 17 maggio alle 21 sarà presentato alla Biblioteca comunale “G.B. Roggia” il libro “Il lavoro del lettore. Perché leggere ti salva la vita” di Piero Dorfles, edito da Bompiani nella collana Overlook. Introduzione di Michele Mancino, prenotazione qui.

Mercoledì 18 maggio alle 21 la Biblioteca comunale ospiterà la presentazione del libro “Il giornalismo fatto in pezzi” di Massimo Fini, edito da Marsilio. Introduzione di Luca Dingillo, prenotazione qui.

Giovedì 19 maggio alle 18.30 alla Biblioteca comunale si terrà la presentazione dei libri “Lidia e le altre” di Chiara Viale e “Questione di merito” di Maria Cristina Origlia, entrambi editi da Guerini. Prenotazione qui.

Sabato 21 maggio alle 17 alla Sala Tramogge dei Molini Marzoli Gemma Calabresi Milite, vedova del commissario Luigi Calabresi, presenterà il suo libro “La crepa e la luce”, edito da Mondadori. Introduzione di Marco Giovannelli, direttore di VareseNews. Prenotazione qui.

Domenica 22 maggio alle 21 al Teatro Sociale “Delia Cajelli” si terrà la presentazione del libro “Suicidio occidentale” di Federico Rampini, edito da Mondadori. Introduzione di Gianni Paganini, prenotazione qui .

Il programma completo del festival è consultabile a questo indirizzo.