Licorice Pizza e il ritorno alla regia di Paul Thomas Anderson al cineforum di Besnate

Il cineforum primaverile di Besnate continua con il suo terzo appuntamento: lunedì 16 maggio al Cinema Incontro sarà proiettato Licorice Pizza. Appuntamento alle 21: la pellicola sarà introdotta dal commento esplicativo di Giuseppe Blumetti, vicesindaco e assessore alla Cultura nonché appassionato cinefilo.

La regia è di Paul Thomas Anderson, con Alana Haim, Cooper Hoffmann, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Benny Safdie e Skyler Gisondo. Il film ha ottenuto 3 candidature ai Premi Oscar, 4 candidature ai Golden Globes ed è stato premiato a BAFTA, al National Board of Review, al Critics Choice Award e agli AFI Awards.

Ecco la trama. Los Angeles, 1973. Gary Valentine, adolescente intraprendente e fanfarone, incontra Alana Kane, venticinquenne sul cammino dell’indipendenza. Lei gli porge specchio e pettine per la foto dell’annuario scolastico, lui le dichiara il suo amore eterno. Lei rifiuta e lui insiste. In cosa crede Gary? A cosa si oppone Alana? Dieci anni li separano ma tutto sembra unirli. Irresistibilmente attratti l’uno dall’altra, non sanno come amarsi, non sanno nemmeno se si amano o se amano soltanto l’idea di amarsi. Tra choc petrolifero, e crepuscolo della Hollywood classica, il loro ipotetico grande amore parte, avanza, sterza, vaga, sosta, svolta, si riallinea in fondo alla notte e alla San Fernando Valley.

Come partecipare

Tutte le informazioni riguardanti l’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Besnate, Acec Milano e Pro Loco di Besnate, sono consultabili sul sito del cinema Incontro, dove è possibile acquistare senza costi di prevendita sia i biglietti per le singole proiezioni, al prezzo unitario di euro 6,50, sia gli abbonamenti per l’intero cineforum al prezzo di euro 16,00.

Si ricorda agli spettatori che le proiezioni inizieranno alle 21, mentre le casse apriranno alle ore 20 per favorire l’affluenza in sala.