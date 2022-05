Liliana Segre invita Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah di Milano

Quando i social possono aiutare i più giovani a ricordare una delle pagine più dolore della storia. Liliana Segre, senatrice a vita sopravvissuta alle persecuzioni naziste, ha invitato la famosissima imprenditrice e influencer Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah di Milano.

«Mi piacerebbe incontrare Chiara Ferragni – ha detto la senatrice – e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah di Milano. Ho visto che si è impegnata con il marito su diversi temi di importanza sociale, è una donna attenta anche a ciò che non è legato alla moda».

«I ragazzi – ha aggiunto Segre – conoscono poco questo luogo e le storie che vi sono custodite, cosa che mi addolora molto. Quello che è successo a me e a milioni di ebrei, condannati per la sola colpa di esser nati, non deve essere dimenticato. Se Chiara Ferragni venisse qui con me, molti adolescenti si interesserebbero all’argomento».

La speranza della senatrice, quindi, è che l’arrivo di Chiara Ferragni al memoriale spinga le nuove generazioni a interessarsi a questa pagina buia del nostro passato. A sperimentare per la prima volta quello che in molti hanno chiamato “effetto Ferragni” sono stati gli Uffizi di Firenze, che dopo la visita dell’influencer nel 2020 hanno registrato un aumento dei visitatori del 27%.