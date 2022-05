L’inseguimento dei carabinieri fino a Caravate poi la fuga nei boschi dello spaccio

È senza quartiere la lotta dei carabinieri per sottrarre il territorio allo spaccio di droga. Una attività che non ha orari, di giorno e di notte, in quasi ogni comune fra Valcuvia e Luinese. L’ultimo episodio risale al pomeriggio di domenica quando un’auto di servizio dell’Arma intercetta due persone sospette a bordo di una macchina.

La scena si trasforma subito da controllo a inseguimento con le auto che sfrecciano anche nei centri abitati dei paesini della zona, come Gemonio, col veicolo che viene dopo alcuni chilometri frettolosamente abbandonato a portiere aperte dai fuggiaschi all’altezza di Caravate, nella zona del campo sportivo di Caravate dove gli occupanti saltan fuori dall’auto e di corsa trovano rifugio nei boschi. Ora sono in corso indagini accurate e verifiche da parte del nucleo operativo dell’Arma.

Una lotta senza quartiere, si diceva, anche alla luce dei recenti episodi sfociati anche in clamorose sparatorie, come quella della fine di febbraio a Sangiano, non molto distante da dove si è verificato l’inseguimento di domenica. Non più tardi di qualche ora fa anche una lite con coltelli per le strade di Laveno Mombello con due persone finite all’ospedale: i sospetti è che alla base dello scontro possa esserci stato un diverbio per questioni di droga sfociato nel sangue.