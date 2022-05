I Lions al fianco dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Varese

I Lions Club di Servizio al fianco dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (U.I.C.I) di Varese. Un immenso ringraziamento quello che il presidente Pier Carlo Cremona invia al Leo Club Porto Ceresio Regio Insubrica e al Lions Club Porto Ceresio Regio Insubrica che con una cerimonia istituzionale hanno consegnato a Richard Raddiri, studente non vedente di 20 anni e socio dell’U.I.C.I Varese, il Bel (Bastone Elettronico Lions) un bastone particolare utilizzato dalle persone non vedenti e che permette di individuare ostacoli (anche verticali) a distanza.

«Un grazie per la vostra sensibilità e attenzione nei confronti dell’U.I.C.I Varese – commenta il presidente Cremona -. Una collaborazione che vorremmo proseguire anche in futuro con progetti di sensibilizzazione sul territorio, facendo conoscere, anche attraverso i due prestigiosi Club di servizio, le attività promosse dalla nostra sezione. Oltre che intraprendere iniziative di raccolta fondi per sostenere i progetti che l’U.I.C.I. Varese promuove a sostegno dei suoi soci».

Alla cerimonia di consegna del Bel erano presenti, oltre a Pier Carlo Cremona (presidente UICI Varese) anche Mikol Brighina (presidente Lions Club Porto Ceresio Regio Insubrica), Rossana Cirrincione (segretaria Lions Club Porto Ceresio Regio Insubrica), Isabella Predelli (socia Lions Club Porto Ceresio Regio Insubrica), Antonio Ramponi (vice presidente UICI Varese).